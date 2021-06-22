Şanlıurfa'da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor
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Şanlıurfa'da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor

Şanlıurfa'da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" kültür gezileri ile devam ediyor.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" kültür gezileri ile devam ediyor.

Proje kapsamındaki çocukların kentte bulunan kültürel değerleri tanımaları, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bilinçlenmeleri amacıyla kentte bulunan Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesine gezi programı düzenlendi. Ayrıca çocukları motive etmek, eğlendirmek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Halfeti ilçesinde tekne gezisi düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralları ve her türlü Covıd-19 tedbirleri alınarak düzenlenen kültür gezilerinde çocukların yeni yerler görmekten çok mutlu oldukları ve keyif aldıkları görüldü. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor
Şanlıurfa'da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor
Şanlıurfa'da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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