Şanlıurfa'da geçici süreyle gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler yasaklandı Şanlıurfa'da bir ay süresince gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da bir ay süresince gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun gördüklerinin dışında yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri-broşür dağıtma ve afiş asma gibi etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, yasağın 20 Mart ile 18 Nisan arasında il merkezi ve ilçeleri kapsadığı kaydedildi. Kaynak: AA