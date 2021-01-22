Şanlıurfa'da geçen yıl 252 bin 284 araçta emniyet kemeri denetimi yapıldı

Şanlıurfa'da 2020 yılında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 252 bin 284 araçta emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet kemeri kaza anında can güvenliğini koruması noktasında büyük görev üsleniyor.

Doğru takılmış bir emniyet kemeri insan bedenini çarpma etkisiyle vücutta meydana gelen sarsıntının kademe kademe azalmasını sağlayarak, kaza anında meydana gelen çarpma etkisini vücut yapısındaki en güçlü noktalara yönelterek hassas ve en önemli organların yer aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir yere çarpmasını önlüyor.

Yapılan analizlerde emniyet kemerlerinin otomobilde seyahat edenlerin ağır yaralanma risklerini yüzde 45, kamyonetlerde 60 oranında azalttığı ve kemeri kullanmayanların karışmış olduğu kazaların yüzde 94,7'si ölümle sonuçlanırken, kullananların yüzde 24.8'inin ise hiç zarar görmediği belirlendi.

Bu kapsamda, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla Trafik Denetleme Şube, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile ilçe trafik birimlerince emniyet kemeri kullanımına yönelik 2020 yılında yapılan denetimlerde 252 bin 284 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, emniyet kullanmadığı görülen 8 bin 831 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden ceza işlem uygulandı.

Denetimler sonucunda emniyet kemeri kullanımının belirlenmesi amacıyla yapılan ölçümlerde kentte, şehir içi yollarda emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 35, şehirlerarası yollarda ise yüzde 70 olarak tespit edildi.

Trafik ekiplerinin 2021 yılına da vatandaşların emniyet kemerinin kullanılmasının süt seviyelere çıkarması ve meydana gelecek kazalarda zarar görmemeleri amacıyla sabit, seyir halinde ve drone çekimleriyle denetlemelere, broşür ve diğer materyaller dağıtılarak da bilgilendirme faaliyetlerine devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan