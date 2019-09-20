Şanlıurfa'da gaziler yemekte buluştu

20.09.2019 14:35

Şanlıurfa'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ile gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şubesi ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ettikten sonra, akşam da gaziler onuruna verilen yemekte şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi.



Türk milletinin binlerce yıllık şanlı bir geçmişe sahip olduğunu ve tüm dünyaya nizam veren bir millet olduğunu ifade eden Vali Erin, "Dünyanın dört bir tarafında at koşturan, hakkı, hukuku, adaleti ve merhameti dünyanın dört bir tarafına yaymak için büyük mücadele veren ataların, dedelerin, babaların çocuklarıyız. Yeni yetme bir millet değiliz. Ama böyle olmadığımızı önce bizim bilmemiz, çocuklarımızın bunun şuurunda olmasını sağlamamız, sahip olduğumuz büyük tarihi geçmişi, kökü derinlere inen şanlı geçmişimizi bilmemiz, sahip çıkmamız, yaşamamız ve gelecek nesillere aktarma zorunluluğumuz vazgeçilmez bir husustur. Atalarımız, dedelerimiz ve bugünkü kahraman evlatlarımız hala devam etmekte olan emperyalist ve Siyonist zihniyetin emellerini gerçekleştirmelerini engellemek için Suriye'de, Irak'ta, topraklarımızın içerisinde yirmidört saat esasına göre nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik teşkilatımız ve bu uğurda toprağa düşen şehitlerimiz var. Her karışı şehit kanıyla sulanan böyle bir toprak parçası dünyada yoktur" dedi.



Programda bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan da, bu günün sadece Kıbrıs Gazilerinin günü olmadığını, insanlık adına Kore'de savaşanların, Kıbrıs'taki soydaşlarımıza Cumhuriyeti hediye eden, terörle mücadelede büyük fedakarlık gösteren gazilerin günü olduğunu ifade ederek, gazilerin bu şekilde onore edilmesinden dolayı Vali Erin'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA