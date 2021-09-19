Şanlıurfa'da Gaziler Günü Etkinliği

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve müşir unvanının verilişinin 100'üncü yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Şanlıurfa'da bir tören düzenlendi.

Şanlıurfa şehitliğinde düzenlenen törene, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan ile protokol üyeleri katıldı.

Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneğinin çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Erin ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek çiçek bırakıp, dua ettiler.

Şehitlikteki törenden sonra Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, dernek başkanı Hasan Aslan ve gaziler ile sohbet ettiler. Vali Erin, dernek anı defterini imzalayarak Şanlıurfa'daki gazilerin 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik etti. Gaziler Günü etkinliği, Vali Erin ve beraberindekilerin Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etmesinin ardından sona erdi.

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