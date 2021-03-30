Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiasıŞANLIURFA'da, galericilik yapan İbrahim Halil Tutak'ın (38) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobille yolu kesilerek kaçırıldığı iddia edildi.

Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası

ŞANLIURFA'da, galericilik yapan İbrahim Halil Tutak'ın (38) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobille yolu kesilerek kaçırıldığı iddia edildi. 8 gündür kendisinden haber alınamayan Tutak'ın ailesini arayan kişilerin, oğullarının serbest kalması için 500 bin lira fidye istediği belirtildi. Oğlundan haber alamadıklarını belirten Hüseyin Tutak, 'Bizden 500 bin lira fidye istendi. Oğlumun bir an önce sağ salim dönmesini bekliyoruz" dedi.

Sırrın Mahallesi'nde galericilik yapan 4 çocuk babası İbrahim Halil Tutak, 23 Mart'ta iş yerinden çıktı. Eve gitmeyen ve telefonlarına ulaşılamayan Tutak'ın hayatından endişe eden yakınları arama çalışmalarından sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Tutak'ın iş yerinden çıktıktan sonra kullandığı güzergahta bulunan güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Yolda akaryakıt alan Tutak'ın 2 araç tarafından takip edildiği ve boş bir alanda aracından indirilerek farklı bir otomobile bindirildiği belirlendi. Bir gün sonra Tutak'ın otomobili terk edilmiş olarak bulundu.

500 BİN LİRA FİDYE İSTEDİLER

Ekipler Tutak'ı arama çalışmalarını sürdürürken, 25 Mart günü baba Hüseyin Tutak'ı telefonla arayan kişiler, oğlunun serbest kalması karşılığında 500 bin lira fidye istedi. Durumu polise bildiren Hüseyin Tutak, 8 gündür oğlundan haber alamadıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oğlum 8 gün önce iki beyaz otomobiliyle yolu kesilerek, kaçırıldı. Benim oğlumun düşmanı yok, borcu yok. Emniyete kayıp başvurusunda bulunduk ama şu ana kadar sonuç alamadık. Oğlumun kaçırılmasından sonra bir telefon geldi ve bizden 500 bin lira fidye istendi. Bize 'Oğlunuz elimizde bu parayı getirmediğiniz takdirde onu öldüreceğiz' diye tehditte bulundular. Bu teklifi kabul ettik ama sonrasında yeniden aranmadı. Olay gününe ait güvenlik kameraları bulundu, bir gün sonra da oğlumun aracını terk edilmiş olarak buldular. Oğlumun hayatında endişe ediyoruz. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyoruz. 8 gündür aile fertlerinin gözüne uyku girmedi."

Tutak'ın annesi Sabiha Tutak ise gözyaşı dökerek oğlunun bulunmasını istedi.

4 çocuğuyla perişan olduklarını ifade eden Fatma Tutak da eşinin bir an önce evine dönmesini beklediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası
Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Murat Dalkılıç Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da galericiyi kaçırıp ailesinden 500 bin lira fidye istendiği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:09:08. #1.14#
title