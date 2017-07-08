Şanlıurfa'da Futbol Yaz Okulu Başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Futbol Yaz Okullu kayıtları başlıyor. 07-12 yaş arası gençleri kapsayacak kurslara katılımın yoğun olması bekleniyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor yaz ayı okul kayıtları sürerken, kurslar çerçevesinde düzenlenecek futbol okuluna ise başvurular pazartesi günü başlıyor. 5 gün sürecek kayıtların ardından eğitimlere başlanacakken, kurs yaş aralığı ise 07-12 olarak belirlendi.



Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek kurslarla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Yusuf Bengi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Bengi, "Ücretsiz olarak çocukları yaz futbol okuluna bekliyoruz. Ailelerin çocukları kurslara getirmesini istiyoruz. Küçük yaşlarda sahalarda olmak ileriye yönelik tecrübe edinmelerini sağlar. Çocukların sporla iç içe olması zararlı alışkanlıklarında önüne geçer. Sağlıklı bir nesil yetişir. Ailelere çağrımız çocukları sporla buluşturmalarıdır. Bu emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Nihat Çiftçiye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA