Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

19.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında yabacı uyrukluların da olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş suçundan elde edilen 31 bin TL paraya el koyulurken, fuhuş yapan yabancı uyruklu 10 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Harran Geri Gönderme merkezine teslim edildi. Adliyeye sek edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akbağ Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Halis Özkahya Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 11 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:13:58. #1.16#
title