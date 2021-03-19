ŞANLIURFA Şanlıurfa'da fuhuş operasyonuna 11 tutuklama

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonuna 11 tutuklama

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı adreslerde yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuş suçundan elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etme' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı