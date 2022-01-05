Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 14'ü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akçakale ilçesinde "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlıdan 14'ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA