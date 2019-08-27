Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu

27.08.2019 14:26

Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "fuhşa aracılık ve teşvik, zorlama, fuhuş için yer temin etmek" iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA