Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

AA - Yasin Dikme - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi'nde foseptik çukurunda köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpeği çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek doğal ortamına bırakıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Konuklu Mahallesi, Şanlıurfa, İtfaiye, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title