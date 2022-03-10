Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi'nde foseptik çukurunda köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurdan yavru köpeği çıkardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek doğal ortamına bırakıldı.
AA / Yasin Dikme - Güncel