Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı
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Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı Türkiye'de fıstığın anavatanı olan Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı.

19.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:13

Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı

ŞANLIURFA - Türkiye'de fıstığın anavatanı olan Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bölgenin en büyük geçim kaynağı olan fıstığın hasadına başlandı. Şanlıurfa fıstığının yüzde 46'sının yetiştirildiği Birecik'te fıstık bahçelerinde hummalı bir şekilde fıstık hasadı devam ediyor. Kavurucu sıcaklara rağmen fıstık hasadına devam eden tarla sahipleri, fıstığı büyük emekle hasat ediyor. Kente en yakın fıstık ağaçlarının olduğu Karaköprü İlçesine bağlı Tülmen Mahallesi'nde fıstık tarlalarını gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Fıstıkçılarımız bu sene memnun, yüzleri gülüyor. Allah her daim güldürsün onları" dedi.

Şanlıurfa'da yıllardır fıstık satışı yapan Sait Ahmet, "Aslen Adanalıyım Şanlıurfa'da yaşıyorum. Şanlıurfa fıstığı satıyorum. Fıstığın cinsi keten köyneğidir. Bağışıklık sistemine iyi gelir. Fıstık yeni çıktığı için bunlar su altıdır. Tam bir iki hafta sonra güzel olacak içi kırmızı olacak. Antep fıstığı diyorlar ama Antep fıstığı diye bir şey yoktur. Şanlıurfa'da daha çok yetişiyor. Geçen yıla göre bu yıl fiyatlar biraz daha yüksek. Geçen yıl kilosunu 18 liraya verdiğimiz oldu. 2 yıl öncesinde ise kilosunu 10 liraya verdiğim de oldu. Şimdi kilosu 30 ile 40 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı

Kaynak: İHA

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