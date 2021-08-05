ŞANLIURFA - Şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Siverek ilçesinde de şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın kısa sürede fırtınaya döndüğü ilçede bir marketin dolapları ile ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin kepenkleri zarar görürdü.

Dolapların devrilmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bir esnaf, kepenklerin çevredeki iş yerlerine zarar vermemesi için yoğun çaba harcadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı