Şanlıurfa'da fırtına; ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördü

Şanlıurfa'da fırtına; ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördüŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi.

Şanlıurfa'da fırtına; ağaçlar devrildi, 4 araç hasar gördü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

Birecik'te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. İlçede fırtına nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, farklı semtlerde park halindeki 1 minibüs ile 3 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasara yol açan ağaçlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı