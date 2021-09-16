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Şanlıurfa'da fırın denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da fırın denetimi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, pide fırınlarına yönelik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, pide fırınlarına yönelik ruhsat, gramaj ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimleri ara vermeden sürdürüyor. İletişim Merkezine gelen istek ve şikayet kayıtlarını göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, pide fırınlarına yönelik denetim yaptı. Fırsatçılığa geçit vermemek için gramaj kontrolleri gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri çalışma ruhsatını incelediği fırınlarda, hijyen denetimlerini de gerçekleştiriyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerin aralıksız devam edileceği ifade edildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da fırın denetimi

Şanlıurfa'da fırın denetimi

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