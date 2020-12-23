Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde kaçak avlanan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı
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Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde kaçak avlanan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı

23.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:52
Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde kaçak avlanan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde kaçak avlanan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bir av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'da, Fırat Nehri'nde kaçak avlanan 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bir av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa ile Gaziantep Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fırat Nehri'nde yapılan kontrollerde 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bu kişiler hakkında idari işlem başlattı, denetimlerde ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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