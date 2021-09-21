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ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan istihbari çalışmalar sonucu, "kasten öldürme" suçundan aranan Halil K'nin kırsal mahallede saklandığını tespit etti.

JASAT ve komando ekiplerince düzenlenen operasyonda, gizlendiği kayalıkların arasında yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı

ŞANLIURFA - Firari cinayet zanlısı yakalandı
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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