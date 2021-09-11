ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
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ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, 'kasten öldürme' suçundan aranan H.D., jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, 'kasten öldürme' suçundan firari H.D.'nin kırsal mahalledeki evde olduğunu tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler, cinayet şüphelisi H.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
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Haber: ŞANLIURFA'DA FİRARİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler
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