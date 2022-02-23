Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da FETÖ şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan bir örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık suçundan aranan N.B. gözaltına alındı. Ekipler eşliğinde hastaneye götürülen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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