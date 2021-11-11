Şanlıurfa'da FETÖ sanığına 7 yıl 9 ay hapis cezası - Haberler
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Şanlıurfa'da FETÖ sanığına 7 yıl 9 ay hapis cezası

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da FETÖ sanığına 7 yıl 9 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan eski askeri personel, 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan eski askeri personel, 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık eski jandarma astsubay İ.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü, örgüt yurdunda sohbetlere katıldığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.Ç. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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