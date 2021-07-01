Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ş.F.U. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütle bağının bulunmadığını savunan Ş.F.U, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock'u kullandığının ve örgüt yapılanmasında kendisine 6 evin bağlı olduğunun saptandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Son dakika haber | Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar açıklandı
Son dakika haber | Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasında karar açıklandı
Son Dakika | 'Selam Tevhid' kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Son Dakika | "Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Kerem Kamışlı
Spor Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 13:37:24. #1.14#

title