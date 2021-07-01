Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 7 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ş.F.U. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütle bağının bulunmadığını savunan Ş.F.U, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock'u kullandığının ve örgüt yapılanmasında kendisine 6 evin bağlı olduğunun saptandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş