Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama
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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:37
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonuna 7 tutuklama

merkezli 3 ilde FetHullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri 10 Ocak tarihinde, , Mersin ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında aktif görevde bulunan profesör, doktor, polis memuru ve noter katibinin de yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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