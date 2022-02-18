Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince 14 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla, biri ise ev hapsi tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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