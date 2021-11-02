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FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama Şanlıurfa'da önceki hafta FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA (İHA) - FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da önceki hafta FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

FETÖ operasyonuna 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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