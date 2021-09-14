Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 4 kamu çalışanının da bulunduğu 8 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 4 kamu çalışanının da bulunduğu 8 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün tepe yönetimi ve emniyet mahrem imamı ile irtibatları bulunduğu tespit edilen ve aralarında 4 kamu çalışanı bulunan 8 şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramada örgüt elebaşının kaleme aldığı çok sayıda kitap ile dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yoğun bakım görevlisinin cansız bedeni, hastanenin mescidinde bulundu

Yoğun bakım görevlisinin cansız bedeni, hastanenin mescidinde bulundu

 Düğün sırasında silah sıkan magandalar, 11 yaşındaki çocuğu vurdu

Düğün sırasında silah sıkan magandalar, 11 yaşındaki çocuğu vurdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Destici
Magazin Yeşim Salkım Bensu Soral Namaz Vakitleri
Spor Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:57:10. #1.11#