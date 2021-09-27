Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 zanlı gözaltına alınırken şahısların evlerinde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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