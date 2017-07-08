Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı



ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerinde arama yapılan aralarında öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 35 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçaıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.