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FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, doktor, öğretmen ve polis memurunun bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/ İHA)

FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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