Şanlıurfa'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyonda 2 tutuklama

30.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:59

Şanlıurfa'da firari FETÖ/PDY mensuplarının saklandıkları "Gaybubet Evi" diye adlandırılan gizli adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri bulunan ve tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alınan İ.Y. ve eşi H.Y. isimli şüpheliler, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, SEGBİS aracılığıyla arandıkları mahkemece sorguları yapıldıktan sonra tutuklanarak nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA