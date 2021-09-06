Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtların değerlendirilmesiyle başladı.

Heyet, beyanlarını mahkemeye gönderen iki tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Sanık Osman Nuri Karabaş, yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu, herhangi bir suç işlemediğini öne sürerek tahliyesini istedi.

Pembe Karabaş da eşinin savunmasına katıldığını beyan ederek, örgütte üye ve yönetici olmadığını öne sürüp sağlık sorunları nedeniyle beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş