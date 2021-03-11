Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi
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Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi

11.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:01
Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Osman Nuri Karabaş, herhangi bir suç işlemediğini öne sürerek, hakkındaki iddiaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi. Örgütün gizli yazışma programı olan ByLock'u kullanmadığını ileri süren Karabaş, örgütle bağının bulunmadığını iddia etti.

Tutukluluk sürecinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını anlatan Karabaş, hipertansiyon hastası olduğunu, cezaevinde tedavi olamadığını iddia etti ve tahliye talebinde bulundu.

Pembe Karabaş da eşinin savunmasına katıldığını beyan ederek, örgütte üye ve yönetici olmadığını öne sürdü, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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