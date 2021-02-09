Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi
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Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi

09.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:52
Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu karı kocanın yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Osman Nuri Karabaş, herhangi bir suç işlemediğini öne sürerek, hakkındaki iddiaları ve tanık beyanlarını kabul etmedi. Örgütün gizli yazışma programı olan ByLock'u kullanmadığını ileri süren Karabaş, örgütle bağının bulunmadığını iddia etti.

Pembe Karabaş da eşinin savunmasına katıldığını beyan ederek, örgüt içerisinde yönetici veya üye olmadığını öne sürdü, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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