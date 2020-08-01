Şanlıurfa'da feci olay...Sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğuldu
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Şanlıurfa'da feci olay...Sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'da feci olay...Sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğuldu Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğularak feci şekilde hayatını kaybetti.

01.08.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:56

Şanlıurfa'da feci olay...Sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğularak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Küçük Düzlük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Abdullah Karadaş'ın kullandığı 63 KY 955 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Devrilen otomobil akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden dalgıç polisler, kanala girerek otomobili buldu. Halat bağlanarak çıkartılan otomobilin sürücüsü Abdullah Karadaş ile 5 yaşındaki yeğeni Mehmet Emin Karadaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da feci olay...Sulama kanalına devrilen otomobildeki biri çocuk 2 kişi boğuldu

Kaynak: İHA

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