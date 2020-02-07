Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın tıra çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

07.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:46
Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

'da hafif ticari aracın tıra çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Otoyolu'nun 60'ıncı kilometresinde yaşandı. Abdullah Y.'nin kullandığı 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Memduh N. yönetimindeki 01 ADT 21 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Gökhan Tokgöz (26) hayatını kaybederken, Abdullah Y. ile Serkan Y. yaralandı. Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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