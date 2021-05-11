Şanlıurfa'da fayans yüklü tır devrildi: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da fayans yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'da fayans yüklü tır devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdullah Tosun (35) idaresindeki 63 KH 050 plakalı fayans yüklü tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İsmail Demir (33) ve İbrahim Halil Ağar (19), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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