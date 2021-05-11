Şanlıurfa'da fayans yüklü tır devrildi: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Tosun (35) idaresindeki 63 KH 050 plakalı fayans yüklü tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İsmail Demir (33) ve İbrahim Halil Ağar (19), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı