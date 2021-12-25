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Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde fiyat ve gramaj denetimi yaptı.

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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

ŞANLIURFA - Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla ilçe genelindeki zincir marketlerde fiyat ve gramaj denetimi yaptı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile ilçede sık sık denetime çıkan Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, bu kez zincir marketleri denetledi. Döviz kuru nedeniyle çok sayıda kalemde fahiş fiyat uygulandığı ve kurdaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. İlçe genelindeki marketlere giden ekipler, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve tüketicinin mağduriyet yaşamaması için incelemelerde bulundu. Fiyat listesi ve gramaj kontrollerinde bulunan ekipler, kontroller kapsamında ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Vatandaşlar zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

Şanlıurfa'da fahiş fiyat denetimi

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