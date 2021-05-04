Şanlıurfa'da faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin üzerine, kamyonun çarptığı beton elektrik direği düştü.

Şanlıurfa'da park halindeki otomobilin üzerine, kamyonun çarptığı beton elektrik direği düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım aletleri tamiratı yapılan bir iş yerinin önünde geri geri gelen kamyon, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton elektrik direği, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada iş yerinde çalışan işçiler, büyük korku yaşadı. Kaza sonrası bölgeye gelen elektrik şirketi çalışanları, enerjiyi keserek tadilat yaptı. Otomobilde maddi hasar oluştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü
Şanlıurfa'da faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Yılmaz Vural Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:51:56. #1.14#

title