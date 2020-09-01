Şanlıurfa'da faciadan dönüldü Şanlıurfa'da köprülü kavşak için yapılan yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı.

Şanlıurfa'da köprülü kavşak için yapılan yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı. Yaşanan patlama büyük korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yapımı devam eden köprülü kavşakta çalışan iş makinesi, doğalgaz ana boru hattını patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan boru, çevrede korku ve paniğe neden oldu. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri çevreye su sıkarken, doğalgaz ekipleri ise ana vanayı kapatarak gaz akışını durdurdu. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri yaralanan olmazken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA