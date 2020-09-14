Şanlıurfa'da Eylül ayının ilk meclis toplantısı yapıldı
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Şanlıurfa'da Eylül ayının ilk meclis toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da Eylül ayının ilk meclis toplantısı yapıldı
14.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen Eylül Ayı 1. birleşimde yazılı gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce belediye meclis üyelerince ek olarak gündeme alınması istenilen konular görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı toplantısına yarın devam edilmek üzere ara verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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