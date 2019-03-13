Şanlıurfa'da evlilik fuarı açıldı

ŞANLIURFA'da 'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı' ile 'Oto Show Fuarı' açıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği fuarda gelinlik ve altın takılar ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile fuar organizasyonu iş birliğinde Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan fuara; gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyonu, çoğunluğu yerli ve yabancı lüks otomobillerin bulunduğu 120 firma katıldı. Fuarda güzellik salonları, nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonu yapan firmalar ile fotoğraf stüdyoları da tanıtım yaptı. Otoshow Fuarında ise otomobil ve aksesuarlar yer aldı. Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarı'nın açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın ses getiren ve bölgenin ekonomik yapısını kalkındıracak fuarlarla gündeme gelmeye devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemlerde Şanlıurfa'da daha nice fuarların düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Ticareti ilerletmek, markalaşmaya doğru ilerlemek, bölgenin işletme hacmini burada birleştirmek ve kendi değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmak istiyorsak, Şanlıurfa Fuar Merkezi bu vizyon için en doğru adres. Fuarlar bizlere yenilikleri takip etmek, sektörleri tanıma, işadamı ve işletmelerimizin dünyaya bakışını geliştirme gibi artı değerler sağlayacaktır. Burada amaç Şanlıurfa'yı her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere getirmektir. Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir" dedi.

Evlilik Furanını açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköpre Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebatti ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA