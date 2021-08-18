Şanlıurfa'da evlere aşure dağıtıldı

Gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, muharrem ayının başlaması dolayısıyla evlere aşure dağıtıldı.

Gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, muharrem ayının başlaması dolayısıyla evlere aşure dağıtıldı.

Haliliye Belediyesi, asırlık bir gelenek olan bolluk ve bereketin simgesi aşure geleneğini yaşatıyor.

Hicri Muharrem Ayının 10'uncu günü olarak bilinen Aşure Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı aşevinde günlük olarak hazırlanan sıcak yemeklerin yanında aileler için aşure de hazırlandı.

Ekipler, kent merkezinde aşevinden faydalanan 706 hanede 3 bin 248 kişiye ev ev dolaşarak aşure ikramında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş