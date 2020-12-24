Şanlıurfa'da evlenen çiftler için fidan dikim etkinliği
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Şanlıurfa'da evlenen çiftler için fidan dikim etkinliği

24.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:34
Şanlıurfa'da evlenen çiftler için fidan dikim etkinliği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni evlenen çiftler adına fidanlar dikilmesi için Evlilik Hatıra Ormanı kurulması ve çölyaklılar için glütensiz un üretilmesiyle ilgili Harran Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni evlenen çiftler adına fidanlar dikilmesi için Evlilik Hatıra Ormanı kurulması ve çölyaklılar için glütensiz un üretilmesiyle ilgili Harran Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'daki yeşil alan miktarını arttırmak, yeni fidanları toprakla buluşturmak amacıyla yeni evlenen çiftler için Evlilik Hatıra Ormanı kurulması ve çölyaklılar için glütensiz yulaf ve yulaf unu üretilmesiyle ilgili Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile görüştü. Yapılan görüşme sonunda Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde, protokol imza töreni düzenlendi. Hem çölyaklılara glütensiz yulaf unu üretimi hem de yeni fidanları toprakla buluşturulacak hatıra ormanı kurulması protokolüne, Canpolat ile Rektör Çelik katıldı.

Karşılıklı atılan imzalarla hayata geçirilen projeler için hayırlı olması temennisinde bulunan Canpolat, "Harran Üniversitesi ve Haliliye Belediyesi olarak bugün iki ortak protokol imzaladık. Şanlıurfa'mıza, Haliliye'mize, insanlığa fayda getirmesini umut ettiğimiz bir proje. İlk olarak çölyaklılar için glütensiz un üretimiyle ilgili bir protokol imzaladık. Bundan sonraki süreçte, Harran Üniversitesinde üreteceğimiz unla birlikte çölyaklılara hep birlikte katkı sağlayacağız. İkinci protokolümüz ise Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesindeki uygun görünen bir alanda evlilik ormanı oluşturulması adına yer tahsisi yapılmasını, rektörümüz uygun gördü. Haliliye Belediyesinde evlenen çiftlerimiz adına protokolle belirlenen alan içerisinde her çiftimiz için birer fidanı toprakla buluşturacağız. Bu iki anlamlı projemizi imzalamış bulunmaktayız. Bu vesileyle Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e ve yönetimine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi tarafından yer tahsisi yapılan alanda, Haliliye Belediyesinde nikah işlemlerini yapacak çiftler adına birer fidan toprakla buluşturulacak. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da evlenen çiftler için fidan dikim etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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