Şanlıurfa'da evinin balkonundan düşen çocuk kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da evinin balkonundan düşen çocuk kurtarılamadı

Şanlıurfa'da evinin balkonundan düşen çocuk kurtarılamadı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Birecik ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birecik ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

6 gün ince Bağlarbaşı Mahallesindeki iki katlı evlerinin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki M.A, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle bahçeye düştü.

Ağır yaralan ve yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Öğrencisine istismardan yargılanan imam: İfadeler çelişkili
Öğrencisine istismardan yargılanan imam: İfadeler çelişkili
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Selin Şekerci İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da evinin balkonundan düşen çocuk kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:41:36. #1.16#

title