Şanlıurfa'da evin bahçesine yıldırım düştü: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evin bahçesine yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin bahçesine yıldırım düştü.

Bu sırada bahçede bulunan Nilgün (19) ve Zeynep Tekin (29) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA