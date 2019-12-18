Şanlıurfa'da evi yanan aile yardım bekliyor
Şanlıurfa'a evi yanan Suriyeli aile, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.
Şanlıurfa'a evi yanan Suriyeli aile, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.
Merkez Haliliye ilçesinin Bamyasuyu Mahallesi'nde yaklaşık 10 gün önce evi yanan Halef ailesi, zor şartlarda yaşam mücadelesi vermeye başladı.
Baba İsa Halef, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evdeki eşyaların tümünün zarar gördüğünü belirtti.
Komşularının yardımıyla zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerin anlatan Halef, kendilerini uzanacak yardım eli beklediklerini söyledi.