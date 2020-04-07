Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği - Haber
Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye

Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği Evde kalan 300 kişiye sıcak yemek dağıtıldı Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere...

07.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:44
Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Evde kalan 300 kişiye sıcak yemek dağıtıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtıyor.

Haliliye Belediyesine ait Aşevinde pişen yemekler belediye ekipleri tarafından kurulca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. İlk etapta 70 haneye yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu. Aşevinde yemek hazırlıkları davam ederken, burada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü olarak, tüm dünya ve Türkiye'de etkili olan korona virüs ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar nedeniyle arkadaşlarımız gece gündüz demen çalışmaya devam ediyor. Bizler de belediye olarak gerek 65 yaş üstü gerekse de kronik hastalığı olan evde tek kalan yemek yapmayan veya çeşitli nedenler ile komisyonumuzdan olur raporu almış, ve bizde kayıtlı eşi cezaevinde olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız dahil olmak üzere komisyonun belirlediği kriterlerden geçen yardıma muhtaç ailelerimize Haliliye Belediyesi olarak evlerine sıcak yemek göndereceğiz. Vatandaşlarımızın buraya gelip yemek almaya gerek kalmadan ekiplerimizce evlerine yemekleri teslim edilecek. Yaklaşık 300 bireye 70'e yakın haneye Haliliye Belediyesi olarak bugün ki yemeklerini göndermiş olacağız. Gün birlik ve beraberlik zamanı hep birlikte el ele vererek, bizlerde belediye olarak her türlü imkanı seferber ederek vatandaşımızın aynında Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Canpolat, incelemelerin ardından aşevinden ayrılırken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahlinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramını sürdürdü. Ekipler tek tek adreslere giderek, vatandaşlara yemeklerini teslim etti.

Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi Haber
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde bacaklarını açıp poz verdi
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı Haber
4 hafta boyunca tecavüze uğrayan şarkıcı, yaşadıklarını bir bir anlattı
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Komşu tartışması 2 can aldı! Önce komşusuna sonra kendine kıydı Haber
Komşu tartışması 2 can aldı! Önce komşusuna sonra kendine kıydı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Serdar Ortaç Levent Dörter
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Nisan Polis Açıklama
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da evde kalanlara sıcak yemek desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 15:50:01. #1.15#
title