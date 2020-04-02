Şanlıurfa'da evde kalan yaşlılara doğum günü sürprizi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında kayıtlı olan 65 yaş üstü bazı kişilere doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında kayıtlı olan 65 yaş üstü bazı kişilere doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan YADES kapsamındaki 65 yaş üstü 9 bin kişiyi telefonla arayarak Türkçe, Kürtçe ve Arapça taleplerini sordu.

Çalışmalar kapsamında ekipler, doğum günü olan yaşlıların evlerine pasta ile giderek sürpriz yaptı.

Sırrın Mahallesi'de yaşayan ve 66 yaşına giren Neriman Yaprak'ı ziyaret eden ekipler, kendisinin doğum günü kutladı.

Ekipleri ellerinde pasta ile gören Yaprak, sürpriz karşısında mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül de görüntülü arama ile katıldığı sürprizde, Neriman Yaprak'a huzurlu ve uzun bir ömür diledi.

Kaynak: AA