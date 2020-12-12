Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:50
Şanlıurfa'da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi Çırdaklıkaya Bulvarı'nda bulunan apartmanın 6. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve çocuğunun içerde kalması nedeniyle sinir krizi geçiren anne Havva Karakeçili, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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