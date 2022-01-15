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Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasar neden oldu

Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasar neden oldu
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Selçuklu Mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Evde duman yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerinde bildirdi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle evdeki çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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